Dewinter na trouwstoet met dure bolides: "Marokkanen en niet het stadsbestuur de baas in Antwerpen"

26/11/16

De opvallende stoet met peperdure luxewagens die op 28 oktober enkele straten in Antwerpen lamlegde voor een Marokkaans huwelijksfeest, ging toen al gepaard met verbazing en dat is een maand later niet anders. Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter is boos en verwijt het stadsbestuur en de politie dat de verkeershinderlijke stoet door de vingers werd gezien. "Kennelijk zijn de Marokkanen en niet het stadsbestuur de baas in Antwerpen", klinkt het in het Nieuwsblad. Daarnaast is het bruidspaar niet bepaald onbesproken. Dewinter pleit voor een zogenaamde "patseraanpak" naar Nederlands voorbeeld. De politie zou alvast één en ander "met veel aandacht" onderzoeken.

Rolls Royces, Ferrari's, Lamborghini's, Bentley's en allerhande andere dure pareltjes namen voor het Marokkaanse trouwfeest enkele straten in Antwerpen-Noord over. De wagens hielden midden op straat en op voetpaden halt en legden het verkeer enige tijd lam. De politie stond erbij en keek ernaar, laakt Dewinter. "Qua gebrek aan gezag en signaal aan de burger kan dat tellen" zegt hij aan het Nieuwsblad.



Drugsbende

Daarnaast is het getrouwde koppel niet onbesproken. De bruidegom is bestuurslid van zaalvoetbalclub Futsal Topsport en broer van een lid van een bekende drugsbende, stelt het Nieuwsblad. De bruid is de zus van de beruchte crimineel 'Sponky El H.' a.k.a 'de garagist van de onderwereld'.