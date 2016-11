Francken sluit N-VA-coalitie met Vlaams Belang niet op voorhand uit

Door: redactie

26/11/16 - 07u47

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) sluit niet uit dat de N-VA ooit op stedelijk niveau een coalitie zal vormen met Vlaams Belang. "Dat zal op het moment bekeken en beoordeeld worden", zei hij in in het VRT-programma De afspraak op vrijdag.

In het programma noemde de staatssecretaris de vraag over zo'n mogelijke coalitie een "hypothetische vraag" en "theoretische discussie", maar hij veegde het niet op voorhand van van tafel.



"In een virtueel verhaal waarbij we samen met Vlaams Belang een meerderheid hebben in een grote stad, dan zal dat op dat moment bekeken en beoordeeld worden", zegt Francken, die daarmee een deur openzet. Tot nu toe gingen de Vlaams-nationalisten niet in op een eventuele samenwerking.



In Antwerpen zal dat niet het geval zijn, zegt de prominente N-VA'er evenwel. Maar daar blijkt Filip Dewinter het voornaamste struikelblok. "Bart De Wever heeft al heel vaak zijn absolute reserve tegen de figuur van Filip Dewinter uitgesproken", zegt Francken. "Als we in Antwerpen een meerderheid hebben met Vlaams Belang, dan lijkt mij het moeilijk dat Bart De Wever met Filip Dewinter in zee gaat."



N-VA is geen voorstander van het cordon sanitaire, zegt Francken nog. "Daar zijn we heel duidelijk over." Maar of dat betekent dat de N-VA ooit daadwerkelijk met Vlaams Belang in een coalitie zou stappen, daar is de partij tot nog toe minder duidelijk over geweest.