"Er zijn te veel parlementsleden"

26/11/16 - 05u41 Bron: Belga

Zowel Siegfried Bracke als Jan Peumans zijn het erover eens dat de parlementen het ook met een pak minder volksvertegenwoordigers kunnen doen. Dat zeggen ze vandaag in een interview met Het Nieuwsblad.

Dat de bazen van de Kamer en het Vlaams Parlement dat over hun eigen assemblees zeggen, is volgens Het Nieuwsblad meer dan opmerkelijk. Nu tellen de Kamer 150 en het Vlaams Parlement 124 leden, maar daarvan kunnen er dus best een aantal sneuvelen, vinden de twee N-VA'ers. "Met 80 kunnen we het misschien ook doen. We moeten daar over nadenken", stelt Jan Peumans.



Voorzitter Bracke en Peumans willen dat in 2019 regelen. Hun partij hoopt dan nieuwe communautaire eisen op tafel te leggen. "Dat moet de politieke structuren vereenvoudigen en ook goed­koper maken", zegt Siegfried Bracke.