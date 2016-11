De Decker "moe van alle leugens": "Ik heb geen rol gespeeld in afkoopwet"

Door: redactie

Kazachgate De burgemeester van Ukkel en Brussels parlementslid Armand De Decker herhaalt dat hij geen rol speelde bij de totstandkoming van de afkoopwet. In een interview met L'Echo zegt hij "moe" te zijn van alle "leugens" die de ronde doen.

Vergezeld door zijn advocate Michele Hirsch, bevestigt Armand De Decker dat hij destijds de toenmalige minister van Justitie, Stefaan De Clerck, benaderde. Dat deed hij echter als advocaat, met als enige doel zich te informeren over de voorbereidende werken op de wet.



Op verdere vragen over dat bezoek weigert De Decker in te gaan, al erkent hij wel dat hij dat bezoek beter niet had gebracht.



Armand De Decker zegt voorts dat hij Patok Chodiev nooit ontmoette en beroept zich op zijn beroepsgeheim wanneer hem gevraagd wordt hoe hij de advocaat van de Belgische-Kazachse miljardair is geworden.



De burgemeester zegt ook nog opgelucht te zijn dat er een parlementaire onderzoekscommissie wordt opgericht, die hem zal bevrijden van "al deze domme en ongegronde beschuldigingen". Tot slot zegt hij de beslissing van de MR om hem zijn mandaten binnen de partij te ontnemen te betreuren.