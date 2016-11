De Wever dropt bommetje: "Meerwaardetaks komt er niet"

Door: redactie

"De meerwaardetaks zoals CD&V die wil, komt er niet." Net in het weekend dat CD&V haar congres houdt, gooit Bart De Wever (N-VA) een bommetje. "Ik plant geen nieuw bos naast ons fiscale oerwoud."

Een totale modernisering van onze fiscaliteit: dat bespreekt CD&V vandaag op haar 'WIJ'-congres. Alles is opgebouwd rond de dual income tax, een vereenvoudiging waarbij alle ­vormen van vermogenswinst vlak ­belast worden. Bart De Wever kijkt er met belangstelling naar. "Ik vind dit interessant. Binnen een totale reset van de fiscaliteit is een vorm van meerwaardetaks voor ons bespreekbaar. Maar laat ons eerlijk zijn: zo'n grote operatie is iets voor de volgende legislatuur. Wat CD&V binnen de ­regering heeft gevraagd, met name totaal geïsoleerd een meerwaardetaks invoeren, dat gaan wij niet doen", aldus de N-VA-voorzitter in een interview met deze krant.



Maar dan lijkt de door zijn partij ­gevraagde hervorming van de ven­noot­schapsbelasting er óók niet te ­komen, want voor CD&V zijn die twee ge­koppeld. "We zullen zien. Ik denk dat een oplossing mogelijk is. In de plannen van Johan Van Overtveldt (N-VA) zit eten en drinken ­genoeg voor alle partijen. Het zou toch spijtig zijn om, vanwege een symbool, een hervorming tegen te houden die werkelijk iedereen wil, tot CD&V toe." De Wever verwijst ­mogelijk naar een minimumbelasting voor multinationals, een idee van Open Vld dat de teksten van Van Overtveldt haalde. Of CD&V dat voldoende vindt, is maar de vraag.



