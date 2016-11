25 jaar cel voor man die ex-vriendin vermoordde

Door: redactie

26/11/16 - 02u16 Bron: Belga

© belga.

Het hof van assisen van Waals-Brabant, dat Fabian Gybels eerder schuldig verklaarde aan de moord op zijn ex-vriendin Diane Suarez-Sanchez op 3 oktober 2006 in Sint-Jans-Molenbeek en aan vrijwillige slagen aan een van zijn kinderen tussen 2005 en 2006, veroordeelde de beschuldigde tot vijfentwintig jaar cel.

De straf is twee jaar korter dan de straf die het Brusselse hof van Assisen Fabian Gybels in 2009 oplegde, in een arrest dat vervolgens door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vernietigd werd.



De jury hield rekening met twee verzachtende omstandigheden: het feit dat de verdachte zich de dag na de feiten ging aangeven bij de politie, en het seksueel misbruik tijdens zijn jeugd.