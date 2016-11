Marc Goblet treedt in juni af als algemeen secretaris ABVV

Door: redactie

Marc Goblet, de huidige algemeen secretaris van het ABVV, zal op 30 juni 2017 zijn mandaat beëindigen, zo onthult hij in een interview dat Le Soir vandaag publiceert. "Ik heb een aantal gezondheidsproblemen waardoor ik voel dat het steeds moeilijker wordt", aldus de hoogstgeplaatste Franstalige bij de ABVV.

"Het was geen makkelijke beslissing. Maar het is echt in het belang van mezelf, maar ook in het belang van het ABVV dat ik deze beslissing heb genomen", aldus M. Goblet.



Het ABVV zal tegen 30 juni 2017 een nieuwe algemeen secretaris kiezen.