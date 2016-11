Zware uitslaande brand in centrum Zottegem

Ronny de Coster

25/11/16 - 23u38 Bron: eigen berichtgeving

In het centrum van het Oost-Vlaamse Zottegem woedt een zware brand in een leegstaande school. De brand ontstond rond 22.30u op de zolderverdieping van het verlaten collegegebouw.

Het dak staat intussen volledig in lichterlaaie en vlammen slaan metershoog. Politie en brandweer hebben de omgeving van de Kasteelstraat helemaal afgesloten. Er is voorlopig geen sprake van evacuaties.



De oorzaak van de zware brand is voorlopig nog niet bekend, maar het gebouw was in het verleden al vaak het doelwit van vandalisme en brandstichting.