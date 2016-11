Door: redactie

25/11/16 - 22u40 Bron: vtmnieuws.be

video

Niet alle dokters zijn het eens met de richtlijn over de maximale consumptie van alcohol van het expertisecentrum Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD). Het centrum zegt dat meer dan tien glazen alcohol per week te veel is. Maar sommigen zeggen dat twee tot drie glazen alcohol drinken per dag net gezond kan zijn. Al is het voor toxicologen wel duidelijk dat overmatig alcoholgebruik de gezondheid schaadt.