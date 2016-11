Door: redactie

Meer dan tien glazen alcohol per week is te veel. Dat blijkt uit de nieuwe richtlijnen over de maximale consumptie van alcohol. Het expertisecentrum VAD kan niet meer leven met de huidige norm van drie glazen alcohol per dag voor een man en twee voor een vrouw. Bij de nieuwe richtlijnen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.