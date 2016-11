Voetganger doodgereden nadat hij brief was gaan posten

Door: redactie

25/11/16 - 21u11 Bron: Eigen berichtgeving

© Ronny De Coster.

Kruishoutem

Bij een verkeersongeval in het Oost-Vlaamse Kruishoutem is vanavond een voetganger om het leven gekomen. Een man van 67-jaar wilde aan de Waregemsesteenweg de weg oversteken, maar werd gegrepen door een auto die van links kwam. Het slachtoffer had net een omslag in de bus van de mutualiteit gestopt en wou terugkeren naar zijn wagen, waarin zijn vrouw op hem wachtte. Een MUG-team van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde heeft de man ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat.



Het Oudenaardse parket stuurde een verkeersdeskundige om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen. Volgens de eerste vaststellingen reed de chauffeur, een 25-jarige man uit Zingem, niet te snel. Hij had ook niet gedronken. Alles wijst erop dat de voetganger bij het oversteken verstrooid geweest is.