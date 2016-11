27 jaar cel voor moord op Gilles Claessens: "U hebt tijdens dit proces geen open kaart gespeeld"

Door: redactie

Keerbergen Het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft Mohammed Hadj Haddouch (27) veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor de moord op Gilles Claessens (25). Het slachtoffer kwam op 18 februari 2014 in Keerbergen om het leven door zeventien steekwonden met een mes na een uit de hand gelopen discussie over de verkoop van een tweedehandsauto.

De beraadslaging over de strafmaat door de twaalf juryleden en de drie beroepsmagistraten duurde twee uur en dertig minuten. Met het arrest sprak het college een zware straf uit voor Hadj Haddouch. Het openbaar ministerie had 25 jaar opsluiting gevorderd.



"De dader heeft op gruwelijke wijze en om een onbegrijpelijke reden het leven ontnomen van een geliefde jongeman", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch. "In het arrest werd rekening gehouden met verzachtende omstandigheden. Zoals zijn inspanningen om zich te integreren sinds zijn aankomst in België en om een passende opleiding te volgen."



"Ga op zoek naar dat ene element"

Na voorlezing van het arrest richtte voorzitter Hartoch zich rechtstreeks tot Hadj Haddouch. "We beseffen dat dit een zware straf is. Het moet een aanzet zijn om bij uzelf grondig op zoek te gaan naar dat aspect van uw persoonlijkheid dat ervoor gezorgd heeft dat u van een heel normale jongen bent overgeschakeld naar een verwoestend element. Ik hoop dat u voor uzelf en uw nabestaanden ooit zal kunnen uitmaken wat dat element geweest is. Het zal nodig zijn opdat zoiets nooit meer kan gebeuren."



Met een straf van 27 jaar en een onafgebroken voorhechtenis van twee jaar en negen maanden kan Hadj Haddouch theoretisch vrijkomen over zes jaar en drie maanden. Voorzitter Hartoch liet verstaan dat die kans klein is. Om niet te zeggen onbestaande. "Ik geloof niet dat u tijdens dit proces open kaart hebt gespeeld. Als u gebruik wil maken van uw recht op vervroegde invrijheidsstelling moet u al uw krachten aanspreken en uw kaarten op tafel leggen. Het is ook in het belang van de burgerlijke partijen dat we ooit te weten komen wat er op 18 februari 2014 écht gebeurd is."