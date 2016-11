Door: redactie

In Sint-Niklaas heeft een hevige brand gewoed op het bedrijventerrein in de Entrepotstraat. Een opslagplaats voor banden stond er in brand. Mensen die zich binnen een straal van vijf kilometer bevinden, moeten ramen en deuren gesloten houden. Drie werknemers raakten gewond.