25/11/16 - 20u00 Bron: vtmnieuws.be

In Brussel is daarnet het startschot gegeven voor 'Winterpret', de kerstmarkt en de feestelijkheden voor eindejaar. Als officieel begin werden de lichtjes aangestoken in de kolossale kerstboom die op de Grote Markt staat. Alles gaat gepaard met extra veiligheidsmaatregelen. Op de toegangswegen naar de kerstmarkt zijn betonblokken geplaatst om aanslagen zoals in Nice te vermijden. Er zijn twee mobiele commissariaten, en politie en militairen zijn nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld.