Politie neemt 339 kilo cocaïne in beslag bij firma in Londerzeel

Door: redactie

25/11/16 - 19u29 Bron: Belga

De politie heeft gisteren in het Vlaams-Brabantse Londerzeel 339 kilogram cocaïne in beslag genomen en vernietigd. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

"De cocaïne zat verborgen in sportzakken die zijn teruggevonden in een container die gelost was op de terreinen van een firma gespecialiseerd in de productie van stenen goederen", zegt het parket. De container kwam uit Brazilië en is via de haven van Antwerpen-Linkeroever het land binnengekomen. De cocaïne werd in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd.