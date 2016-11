Bart De Wever reageert op komst Kris Peeters: "CD&V: da's het midden niet meer, hé"

Dieter Dujardin

25/11/16 - 19u18

Bart De Wever © Eric De Mildt.

"De komst van Kris Peeters (CD&V) maakt de keuze voor de Antwerpenaar glashelder in 2018: ik of een vierkoppige linkse draak." In een interview met Het Laatste Nieuws dat morgen verschijnt, reageert Bart De Wever voor het eerst op de verhuis van Kris Peeters (CD&V).

Een vicepremier die uw stad vervoegt. U moet wel blij zijn, zeg? "Enerzijds wel. Want ik hou veel van deze stad en hoe meer politiek gewicht ze heeft, hoe beter. Maar er is ook een anderzijds. Als ik in alle kranten lees dat hij komt om mij een hak te zetten, dan moet het zijn dat de betrokkene dat niet tegenspreekt. Wouter Beke meldde mij het nieuws toen het al in uw krant stond. 'Ge doet mij aan keizer Hirohito denken', antwoordde ik hem. Die viel eerst Pearl Harbour aan en zei dan: 'We zijn in oorlog'." Lees ook Peeters: "Ik begeef me in Antwerpen op glad ijs"

De Wever heeft felle kritiek op eigen vicepremier

Hoe reageert de Antwerpenaar tegen u? "Niet. Niemand spreekt mij daarover aan. Wij werken in het college ook zeer goed samen met CD&V, hé. De strijd zal pas echt beginnen in 2018, als Kris komt. En dan is het maar de vraag of de driekoppige draak van sp.a, Groen en PVDA verandert in een vierkoppige draak. Ik denk dat dit wellicht zo zal zijn in de campagne."

Ha, uw hebt uw strategie al gevonden: sp.a, Groen en nu ook CD&V op één hoop gooien met de communisten. Flauw. "Ja, maar in Borgerhout besturen sp.a, Groen en PVDA al samen, hé. Dat is zo hypocriet. De mens op rechts: die moet op zijn tellen letten. Maar ter linkerzijde is het oké dat mensen in het bestuur zitten die Stalin niet afzweren."