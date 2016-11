Binnenkort geen verkeersbelasting meer voor elektrische bestelwagens

Door: redactie

25/11/16 - 19u22 Bron: Belga

Een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan het Vlaams Parlement. © photo news.

verkeer De nieuwe verkeersbelasting voor groene bestelwagens zal ingaan op 1 juli 2017. Vandaag werd het ontwerpdecreet daarover goedgekeurd. Wie kiest voor vergroening zal beloond worden.

Tijdens de Septemberverklaring van het Vlaams Parlement werd al aangekondigd de verkeersbelasting voor milieuvriendelijke bestelwagens te 'versoepelen'. De hervormingen, ook voor wat betreft de verkeersbelasting van personenwagens, moet de Vlaming ertoe aanzetten om bij de aankoop van een voertuig te kiezen voor een groener model.



Voor elektrische bestelwagens zal helemaal geen verkeersbelasting meer moeten betaald worden. Voor CNG-bestelwagens (die rijden op aardgas) geldt de vrijstelling tot en met 2020. Die vrijstelling zal niet alleen van toepassing zijn op nieuwe inschrijvingen, maar op alle reeds ingeschreven voertuigen. Zo worden ook eigenaars die in het verleden al een elektrische of CNG-bestelwagen gekocht hadden, beloond voor hun groene keuze.



Ontdieseling

"In de toekomst belonen we wie een - nieuwe of tweedehandse - milieuvriendelijke bestelwagen koopt. Zo moedigen we elektrische, CNG-, en benzinemodellen aan en stimuleren we de ontdieseling. Voor de huidige voertuigen verandert er niets, alleen de vrijstelling voor elektrische en CNG-bestelwagens geldt meteen voor huidige inschrijvingen", zegt minister Bart Tommelein.