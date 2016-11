Jef Van Nooten

25/11/16 - 17u19 Bron: Eigen berichtgeving

Poppel/Merksplas Een 28-jarige man uit Poppel is vrijdagnamiddag omgekomen bij een verkeersongeval aan Koekhoven in Merksplas.

De man was samen met twee vrienden met de moto aan het rijden. Vlak voor een wegversmalling begon de voorste motorrijder te slingeren. Even voorbij de versmalling knalde zijn moto tegen een betonnen duiker in de gracht. Het slachtoffer was op slag dood.