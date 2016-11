Kristof Pieters

25/11/16

video In Sint-Niklaas woedt momenteel een zware brand. De zwarte rookpluim is van kilometers ver te zien.

Update: Brand onder controle. Door de weersomstandigheden kan geurhinder aanslepen. Hou zolang deuren en ramen gesloten #brandEntrepotstraat — Stad Sint-Niklaas (@stadsintniklaas) Fri Nov 25 00:00:00 MET 2016

De brand woedt in de Entrepotstraat bij het bedrijf Kojaparts, dat autowrakken verwerkt. Het bedrijf ligt in een industriegebied en is gespecialiseerd in gebruikte BMW en MINI onderdelen.