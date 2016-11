Twee jaar cel voor man die kebabzaak in brand wou steken in Bilzen

bewerkt door: redactie

25/11/16

Een 47-jarige man uit Bilzen is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 3.000 euro voor poging tot brandstichting in een kebabzaak.

De aan lager wal geraakte man kreeg van de uitbater van de kebabzaak geregeld geld of een gratis broodje toegestopt. Op 22 september 2014 kreeg de uitbater het met de man een eerste keer aan de stok en moest hij hem uit zijn zaak zetten. De Bilzenaar kwam de dag erna terug om zijn spullen op te halen maar mocht de zaak niet meer binnen van de uitbater. Omdat de man aan de deur bleef roepen en tieren, belde de uitbater de politie, die hem wegstuurde.



Toen hij vertrok, dreigde hij ermee om de zaak in brand te steken. Eens de politie vertrokken was, kwam de ruziemaker terug met een witte bus, een doek en een ijzeren staaf. Hij goot de inhoud van de bus voor de deur en probeerde die tevergeefs met een aansteker in brand te steken.



Tijdens de behandeling van de zaak eind oktober gedroeg de man zich agressief tegen zowel de rechter als de procureur. De procureur vorderde toen een gevangenisstraf van 1 jaar en een boete van 3.000 euro.



Mede door zijn gedrag in de rechtszaal en het ontbrekende schuldinzicht kreeg hij tweemaal die gevorderde gevangenisstraf. Toen hij door een agent werd weggeleid, riep hij dat hij in beroep zou gaan tegen het vonnis.