Vandaag al onderzoek naar sporen van geweld op lichaam Marc de Bonte, morgen autopsie

25/11/16 - 16u25 Bron: pepsnl

Hulpdiensten en forensisch medewerkers aan het werk bij het Wilhelminakanaal in Oirschot. © anp.

Familie en vrienden twijfelen er niet meer aan. Het lichaam dat gisteren in het Wilhelminakanaal in het Nederlandse Oirschot werd gevonden, is zo goed als zeker dat van de 26-jarige Marc de Bonte. Officieel uitsluitsel komt er echter pas na het weekend. Vandaag wordt wel al gekeken of er tekenen van geweld zichtbaar zijn.