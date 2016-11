Internering voor moord op zus en schoonbroer in Aartrijke

bewerkt door: redactie

Gerecht De Brugse raadkamer heeft een 36-jarige man geïnterneerd voor een dubbele moord in Aartrijke. Bruno B. schoot eind februari 2015 zijn zus en schoonbroer dood. De burgerlijke partijen hadden zich tegen de internering verzet en kunnen nog beroep aantekenen.

Op 26 februari 2015 werden de slachtoffers rond 8 uur met een vuurwapen om het leven gebracht. Bruno B. trok om 11.30 uur naar de lokale politie en vertelde dat hij zware feiten had gepleegd. Die donderdagmiddag werden dan in een woning in de Aartrijkse wijk 't Veld de levenloze lichamen van zijn zus Nancy en zijn schoonbroer Jean Verlinde aangetroffen.



Wanen

Vooral het onderzoek naar de geestestoestand van de verdachte was onmiddellijk cruciaal in het dossier. Volgens de eerste vaststellingen van de gerechtspsychiater had B. wanen op het moment van de feiten en was hij daarom ontoerekeningsvatbaar. Die conclusie is ondertussen bevestigd door het college van drie gerechtspsychiaters. Het parket vraagt daarom de internering van de verdachte. Ook de verdediging is die mening toegedaan.



Nieuwe deskundige

Zeven jaar geleden oordeelde een andere psychiater dat B. wel toerekeningsvatbaar is. Daarom vroegen de burgerlijke partijen de aanstelling van een nieuwe deskundige. "Dat is plausibel, maar ik volg die argumenten niet. Het college heeft rekening gehouden met dat verslag van zeven jaar geleden", aldus de voorzitter van de raadkamer. "Toen ging het om een zedenzaak, de feiten zijn dus ook niet te vergelijken."



Ziek en gevaarlijk

De raadkamer is van oordeel dat Bruno B. niet in staat is om zelf weloverwogen beslissingen te nemen. "Hij is ziek en gevaarlijk door zijn paranoïde stoornis. De feiten waren een impulsieve dood na een nacht piekeren." De familie van de slachtoffers vroeg hoe lang B. nu opgesloten zou blijven. "Ik denk dat meneer met die feiten niet binnen de vijf of de tien jaar zal vrijkomen, maar daar beslis ik niet over."