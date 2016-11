Vermassen ziet videogames als inspiratiebron voor gruwelijke roofmoord Ardooie

Door: redactie

Voor de Brugse correctionele rechtbank is het proces gestart over de roofmoord op Maurisette Poiré (83) uit Ardooie. Gillian Vandamme (21) was nog minderjarig toen hij de vrouw met 34 messtekken om het leven bracht. Volgens meester Jef Vermassen, advocaat van de burgerlijke partijen, vormden videospelletjes een inspiratiebron.

"Hij speelt GTA, een serie videospellen met criminaliteit als thema. In zijn fantasie had hij al eens een oud vrouwtje vermoord." Advocaat nabestaanden In de nacht van 3 op 4 januari 2013 wilde de toen 17-jarige beklaagde inbreken bij de bejaarde vrouw. Hij gooide een balk door het raam, waarop het slachtoffer wakker werd. "Hij geeft 34 messteken en schopt als ze op de grond valt. Moedig hoor, in de rug steken." Vandamme probeerde er vandoor te gaan met de Range Rover van zijn slachtoffer. "Maar hij kon hem eerst niet starten. Op het moment dat ze gestorven is, zat hij rustig de handleiding van de wagen te lezen."

Verkracht en in brand gestoken "Bij hem zie je uitvergroot hoe de wereld er vandaag uitziet. Dat collectief egoïsme, ik noem dat het Trumpisme." Gerechtspsychiater Vermassen verwees meermaals naar de gruwelijkheid van de feiten. Zo werd het slachtoffer ook nog verkracht door de beklaagde. "Het is niet te geloven wat hij die dame heeft aangedaan. Hij wilde eens weten hoe het voelde, zijn eerste keer seks. Aan de psychiater verklaart hij dat het 'nul' was. Ze was dood en het was een verminkte, bejaarde vrouw." Daarna stak Vandamme ook nog het haar van Poiré in brand. "Hij wilde geen sporen nalaten. Ze is aangetroffen met een pluk haar in haar hand. Dat wil zeggen dat ze niet dood was. Een dode trekt haar haar niet uit van de pijn."