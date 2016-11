Kopstuk Albanese bende zette elf wietplantages op in het hele land: zeven jaar cel

Door: redactie

25/11/16 - 13u49 Bron: Belga

De correctionele rechtbank van Brugge heeft het kopstuk van een Albanese bende tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor het opzetten van een reeks cannabisplantages. Het openbaar ministerie had tien jaar gevorderd. Tweeëntwintig beklaagden moesten zich verantwoorden voor hun rol in de zaak, vijf verdachten werden vrijgesproken.

In het dossier rolden de speurders in totaal elf cannabisplantages op. Het ging telkens om relatief kleine plantages in gehuurde woningen. De meeste plantages waren in het Brusselse, maar ook in Bredene en in Antwerpen werden enkele honderden cannabisplantjes ontdekt. "In totaal heeft hen dat over verschillende oogsten meer dan een miljoen euro vermogensvoordeel opgeleverd", aldus procureur Fien Maddens. Uiteindelijk werd iets meer dan 300.000 euro verbeurd verklaard.



De werking van de bende kwam vooral dankzij telefoontaps aan het licht. Volgens het OM stond Driton K. duidelijk aan het hoofd van de piramide. "Liridon L. fungeerde als zijn rechterhand, hij rapporteerde over de stand van zaken." L. kreeg voor zijn rol in de zaak vijf jaar effectief. Enkele beklaagden hadden een specifieke taak binnen het netwerk. Zo was James K., bijgenaamd Yankee, in feite de huiselektricien van de bende. K. werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Bij verschillende huiszoekingen werden ook aanzienlijke hoeveelheden cocaïne aangetroffen.