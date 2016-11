Agenten vangen ontsnapte 'Bambi' en zetten ze netjes achter in de combi

Jimmy De Schrijver

25/11/16 - 13u46 Bron: Eigen berichtgeving, 3535

© RV.

Houthalen De politie is niet alleen 'uw vriend', maar ook een dierenvriend. Dat bleek donderdagavond in Houthalen toen een patrouilleploeg van de lokale politie MidLim de oproep kreeg dat er een damhert rondliep op de Koolmijnlaan.

Het dier was uit een weide in de buurt ontsnapt. De inspecteurs snelden ter plaatse en konden het dier vangen, vooraleer het werd omvergereden door een wagen. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder zou de kleine 'Bambi' komen ophalen. Maar wat doe je intussen zodat het dier niet kan ontsnappen? De inspecteurs staken hun 'verdachte' netjes achter in de combi. Deze foto waarbij de behulpzame en diervriendelijke inspecteurs samen met het damhert poseren, bewijzen het. Ook 'Bambi' kan de aandacht wel smaken. Nadat het damhert gevangen was, konden de inspecteurs de eigenaar van het dier opsporen. Het werd veilig en wel terugbezorgd en staat opnieuw in de weide.



