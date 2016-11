Nieuwe flitscamera van Infrabel spoort schade aan bovenleiding op

Door: redactie

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft in de Brusselse Noord-Zuidverbinding een flitscamera geïnstalleerd om eventuele schade aan zijn bovenleidingen vroeg te kunnen opsporen en vermijden. "Want minder schade aan de bovenleidingen is goed voor de stiptheid van de treinen", meldt Infrabel. De camera wordt nu een jaar getest. Als de resultaten positief zijn, wordt het project uitgebreid met vijf extra camera's.

Wanneer de trein voorbij de camera met radar- en lasertechnologie rijdt, maakt het systeem automatisch een gedetailleerde foto van dat deel van de stroomafnemer dat tegen de bovenleiding komt. Via de stroomafnemer krijgt de trein elektriciteit.



Via beeldherkenningssoftware controleert het systeem of er schade is aan de stroomafnemer. Indien ja, dan zal er automatisch een melding gestuurd worden naar de specialisten van Infrabel. Die verwittigen hun collega's bij NMBS om de nodige maatregelen te nemen. De uiteindelijke bedoeling is om de trein met de beschadigde stroomafnemer zo snel mogelijk binnen te roepen voor een herstelling. Liefst nog voor die schade aan de bovenleiding kan veroorzaken.



Er is ook een testproject waarbij er een meetsysteem op een stroomafnemer staat dat schokken en onregelmatigheden in de bovenleiding registreert. Zo'n schok kan betekenen dat er iets mis is met de bovenleiding. Het systeem stuurt dan meteen een waarschuwing naar de specialisten van de bovenleiding. Het systeem stuurt tegelijk ook gps-coördinaten door, zodat men ter plaatse kan gaan om schade vast te stellen en zo nodig zo snel mogelijk te herstellen.