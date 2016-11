Dealer biedt politiemannen drugs aan en verwondt vier agenten bij arrestatie

Door: redactie

25/11/16 - 12u14 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo news.

Elsene De Brusselse politie heeft gisteravond een 36-jarige man opgepakt die politieagenten in burger drugs had proberen verkopen. Die arrestatie verliep niet zonder slag of stoot. De dertiger verzette zich hevig en verwondde vier agenten. Die zijn minstens een week arbeidsongeschikt, zo meldt het Brusselse parket.

De feiten vonden kort voor 23 uur plaats in de Vredestraat in Elsene. Een patrouille in burger werd er aangesproken door een man die hen drugs aanbood. De politie-inspecteurs gingen daar niet op in en riepen even verderop een patrouille in uniform op, terwijl ze de dealer bleven volgen. Die ging een nachtwinkel binnen, waar de opgeroepen patrouille hem probeerde in te rekenen. De verdachte gooide zijn drugs in het gezicht van de agenten en probeerde er vandoor te gaan. De patrouille in uniform en hun collega's in burger hielden hem tegen en konden de man inrekenen, maar de man verzette zich daarbij zo hevig dat de vier agenten gewond raakten.



De dealer, een 36-jarige man, bleek 7 pakjes marihuana bij te hebben, goed voor 20,4 gram. Hij stond al bekend bij de politie en is ter beschikking gesteld van het parket.