Hinder door vervanging beton A12

bewerkt door: redactie

25/11/16 - 12u51 Bron: Belga

(archieffoto A12) © photo news.

Op de A12 in Wolvertem en Londerzeel worden vanaf vandaag volledige stukken wegdek vervangen omdat het beton beschadigd is door waterinsijpeling. Het verkeer moet in beide richtingen over twee rijstroken. De werf staat tot 2 december in de richting van Brussel en tot 7 december in de richting van Antwerpen.