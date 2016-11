Verdachte vluchtmisdrijf Pittem wordt uitgeleverd aan ons land

Door: redactie

25/11/16 - 11u16 Bron: Belga

De verdachte van het dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Pittem mag aan België worden uitgeleverd. Dat meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen.

Op vrijdag 18 november werd omstreeks 10 uur langs de Brugsesteenweg in Pittem een 67-jarige fietsster doodgereden. Een auto probeerde langs rechts en over het fietspad een vrachtwagen in te halen en reed daarbij de vrouw aan. Zij werd tegen de vrachtwagen gekatapulteerd en overleed ter plaatse. De bestuurder van het aanrijdend voertuig pleegde vluchtmisdrijf.



Zijn voertuig belandde in de gracht, waarop de bestuurder te voet de vlucht nam. Daarna zou hij een taxi genomen hebben. Via het taxibedrijf konden de speurders de voortvluchtige identificeren. Hij stond internationaal geseind, maar gaf zich de daaropvolgende dag zelf aan bij de politie in zijn thuisland Frankrijk.



De Brugse onderzoeksrechter vroeg de uitlevering. Die is goedgekeurd en zal binnen de tien dagen gebeuren.