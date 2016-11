Jehovagetuige onder invloed weigert bloedproef: rechter D'hondt is onverbiddelijk

Bewerkt door Eric Belsack

Deze week in de politierechtbank

Politierechtbank Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

Jehovagetuige onder invloed weigert bloedproef Na 14 veroordelingen is dit de druppel te veel Politierechter Peter D'hondt Een bloedproef weigeren omwille van je geloof is niet verstandig als je onder invloed van alcohol bent. Jean Lentzen deed het toch toen de politie hem staande hield op de E40 in Wetteren. De man is getuige van Jehova en zij mogen geen bloed geven omwille van hun geloof, maar om diezelfde reden is ook drinken uit den boze. Kort daarvoor had de man wel zijn blikje Jupiler op de grond gegooid en was hij aan het zwalpen met zijn Audi A6. Bovendien was hij aan het bellen. Hoeveel promille de man in het bloed had, is niet duidelijk want de ademtest gaf ook geen uitsluitsel.



In het verleden liep de man al minstens 14 veroordelingen op voor politierechtbanken. Politierechter D'hondt besloot dat deze veroordeling de druppel te veel was en legde de man één jaar gevangenisstraf op, een boete van 9.000 euro en vijf jaar rijverbod. De onmiddellijke aanhouding werd ook geëist en zijn wagen werd verbeurd verklaard. (KBD) Archiefbeeld. © thinkstock.

Beschonken bestuurster: "Ik was vermoeid en droeg hoge hakken" De agenten hebben me in het zicht van iedereen met de combi naar het politiekantoor gebracht. Bijzonder schaamtelijk Beklaagde Karen C. (45) Karen C. (45) uit Zottegem verscheen met rode wangen voor de politierechter in Oudenaarde nadat ze onder invloed van alcohol achter het stuur werd betrapt. De dame trok op 11 juli de aandacht van verbalisanten in de Heldenlaan, waar ze naar haar auto wankelde.



"Maar dat had helemaal niets met de alcohol te maken", benadrukte haar advocaat. "Ze was gewoon vermoeid en droeg hoge hakken." De dame liet weten diep beschaamd te zijn.



"De agenten hebben me in het zicht van iedereen met de combi naar het politiekantoor gebracht. Bijzonder schaamtelijk. Dit zal me geen tweede keer overkomen."



De politierechter veroordeelde haar tot een effectieve geldboete van 360 euro, maar daar komt nog zo'n 250 euro aan kosten bij. Haar rijbewijs werd na de feiten onmiddellijk 15 dagen ingetrokken. Ze kreeg geen bijkomend rijverbod meer. (TVR) Archiefbeeld. © thinkstock.

Dronken na kinderfeestje: "Iemand deed iets in mijn ice tea" Toen de kinderen waren gaan slapen, moet iemand iets straffers in de ice tea hebben gedaan Beklaagde K.B. De politierechter in Kortrijk veroordeelde automobilist K.B. tot een geldboete van 1.200 euro en een rijverbod van 15 dagen voor alcoholintoxicatie. De man werd staande gehouden in de Venetiëlaan in Harelbeke en hij bleek positief te blazen. K. moest zich daarvoor verantwoorden op de rechtbank van Kortrijk.



Volgens zijn raadsman was K.B. wel verbaasd dat hij positief tekende. De man was blijkbaar naar een kinderfeestje geweest waar ice tea werd geschonken. "Toen de kinderen waren gaan slapen, moet iemand iets straffers in de ice tea hebben gedaan", klonk het. De rechter fronste de wenkbrauwen bij het aanhoren van het verhaal. (CMW) © thinkstock.

Tweede rit onder invloed: 2.400 euro boete Hij wilde op café wat gaan drinken, maar dit was dom van hem Advocaat van beklaagde Een automobilist heeft in de politierechtbank een zware boete gekregen nadat de politie hem op het Kerkplein in Ruisbroek betrapte met 1,37 promille alcohol in het bloed. De man was eerder ook al een keer tegen de lamp gelopen en daarom doofde hij de lichten van zijn wagen, maar aan de controle ontsnapte hij niet. "Hij wilde op café wat gaan drinken, maar dit was dom van hem", aldus zijn advocaat.



Omdat het niet zijn eerste 'wapenfeit' was, kreeg de man een boete van 2.400 euro en een rijverbod van drie maanden. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen, en medische en psychologische testen ondergaan. (BKH) © photo news.

Agent geeft oorvijgen aan tiener, familie stapt naar Comité P. Een van de inspecteurs trok zijn wapen en zette die op scherp, alsjeblieft zeg! Advocaat Filip Cappelle Een 17-jarige jongen heeft van de politierechter 450 euro boete met uitstel gekregen omdat hij bij een verkeerscontrole het stopteken van de politie had genegeerd en weggevlucht. S. ontvluchtte de politie in Koksijde, omdat het licht van zijn brommer niet werkte.



"Dat is niet slim, akkoord", zei advocaat Filip Cappelle. "Maar wat dan volgde, kwam precies uit de Far West. Ze achtervolgden hem en uit schrik dook hij in de struiken. Een van de inspecteurs trok zijn wapen en zette die op scherp, alsjeblieft zeg! Toen S. doodsbang uit de struiken kwam, kreeg hij regelrecht twee oorvegen van die agent. Dat stelde de dokter nadien vast. En dat kan zomaar? Dan vraag ik u die oorvegen als voldoende straf te beschouwen."



De rechter toonde wel begrip en gaf S. een boete met uitstel. Familie van de jongen diende klacht in bij Comité P. tegen de agent die de slagen gaf. (JHM)