Deze nieuwe superflitspaal kan 32 voertuigen tegelijk controleren op 8 rijstroken. En hij ziet werkelijk alles

Koen Van De Sype

25/11/16 - 08u07 Bron: Newsmonkey, TF1

© rv.

Er is een nieuwe flitspaal in het land en hij is uitzonderlijk goed. Hij werd op 18 november voorgesteld in Namen en kan maar liefst 32 voertuigen tegelijk controleren op 8 verschillende rijstroken. Te snel, door het rood, zonder gordel of over de pechstrook gereden: hij ziet het allemaal.

Mesta Fusion is de naam en als hij het goed doet, zou hij ook op andere plaatsen in het land kunnen verschijnen. Want heel wat politiezones houden de prestaties van de 'flitspaal van de toekomst' nauwlettend in het oog.



Het toestel kan door zijn dopplercamera zowel overdag als 's nachts foto's maken en de beelden hebben een scherpte van 36 megapixels. De camera kan voertuigen tot 200 meter volgen en snelheden tot 300 kilometer per uur registreren. Maar niet alleen de snelheid wordt gecontroleerd. Ook roodrijden, zonder gordel in de wagen zitten, niet handenvrij bellen achter het stuur, te dicht bij je voorganger rijden en rechts inhalen kan de supercamera tegelijk vastleggen op de gevoelige plaat.



Lasertechnologie

De camera maakt daarvoor gebruik van dezelfde lasertechnologie als wagens die zelf kunnen rijden, denk maar aan de Google Car en de Ford Mondeo Hybrid: LIDAR. Dat is een soort radar die de hele omgeving kan opnemen en het minste obstakel detecteert in een straal van minstens 70 meter.



Mesta Fusion maakt daarbij automatisch beelden van nummerplaten en stuurt die rechtstreeks door naar een controlekamer. De camera heeft een foutenmarge van amper een procent, wat hem beter maakt dan de flitspalen die we nu kennen uit ons straatbeeld.



Frankrijk

De toestellen werden begin dit jaar ook al geïntroduceerd in Frankrijk. Daar werd de eerste in februari al getest. In de loop van het jaar zouden daar nog 250 exemplaren bijkomen, verspreid over het land.