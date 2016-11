Gerecht vervolgt niemand voor val Gemeentelijke Holding

Door: redactie

Jean-Marie Dedecker stelde zich burgerlijke partij in het onderzoek naar de Gemeentelijke Holding. © Belga.

Het gerechtelijk onderzoek naar de val van de Gemeentelijke Holding eind 2011 heeft geen strafbare feiten aan het licht gebracht. Tot die conclusie komt het Brusselse parket in zijn eindvordering. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Volgens de krant kan het parket geen commentaar geven in deze fase. De ondergang van de Gemeentelijke Holding, die namens de lokale besturen een van de grootste aandeelhouders van Dexia was, kostte de belastingbetaler ruim een miljard euro.



Misleiding

Het was politicus Jean-Marie Dedecker die als eerste een klacht indiende bij het gerecht om na te gaan of de gemeenten waren misleid door de Holding. Daarna volgden huiszoekingen, verhoren en analyses onder leiding van een onderzoeksrechter in Brussel. De manier waarop de Holding is gerund, kan vragen oproepen, maar van een 'bedrieglijk opzet' zou geen sprake zijn.



Eindvordering

Het Brusselse parket heeft zijn eindvordering opgestuurd naar de onderzoeksrechter. De Brusselse raadkamer moet zich nog uitspreken over de eindvordering van het parket. Op vraag van Jean-Marie Dedecker, als burgerlijke partij, zou de raadkamer eventueel nog tegen de conclusie van het parket kunnen ingaan en alsnog verdachten doorverwijzen naar de correctionele rechtbank.