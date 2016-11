Geen 23 miljoen, wel 3,5 miljoen euro afkoopboete in Kazachgate

Door: redactie

25/11/16 - 05u15 Bron: Belga

Patokh Chodiev. © Valeriy Levitin/Imageglobe.

Tot op heden werd aangenomen dat Patokh Chodiev en zijn twee zakenpartners in juni 2011 hun gerechtelijke problemen afkochten voor 22 of 23 miljoen euro. Maar uit de tekst van de geheime schikking blijkt nu dat ze elk slechts 522.500 euro betaalden. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

In totaal waren er zeven verdachten in de zaak. Samen leverden ze de Belgische overheid dus 3,5 miljoen euro op. Daarbovenop kwamen nog eens 251.000 euro gerechtskosten.



Verwarring

De verwarring over de miljoenen is allicht ontstaan omdat de zeven verdachten enkele jaren voor ze de schikking afsloten ook bijna 23 miljoen euro aan ontdoken belastingen terugbetaalden aan de fiscus. In totaal betaalden Chodiev en co. dus 26,5 miljoen euro aan de Belgische staat. Maar slechts 3,5 miljoen daarvan kan worden beschouwd als straf.