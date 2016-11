Seks zonder toestemming? 40% Belgen vindt dat oké

Door: redactie

25/11/16 - 07u57

© thinkstock.

Een plek in de Europese achterhoede. Daar staat België als het gaat over het goedpraten van seks zonder toestemming. Liefst vier op de tien vinden het oké.

Alleen in Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Tsjechië ervaren meer inwoners dat als niet problematisch. Dat blijkt uit het jongste rapport van Eurobarometer, een bevraging van de Europese Commissie. Daarvoor werden 27.818 interviews afgenomen in alle Europese landen, waarvan 1.029 in België. Opvallend: Belgen scoren slechter dan het Europese gemiddelde.



Drank, drugs en uitdagende kledij

Maar liefst één vijfde van de 1.029 ondervraagde Belgen vindt dat seks zonder toestemming moet kunnen 'onder invloed van drank en drugs'. Als het slachtoffer uitdagende kledij draagt heeft 16% er geen probleem mee. Vooral frappant is dat meer vrouwen akkoord zijn met deze stelling dan mannen. Daarnaast vindt 14 procent verkrachting normaal wanneer het slachtoffer zich niet uitdrukkelijk verweert of niet duidelijk 'nee' zegt.



Verontrustend

"Verontrustende cijfers", zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. "Je kunt daar verhalen rond breien, maar wat mij betreft gaat het om verkrachting. De boodschap die wij moreel en juridisch moeten geven, is dat er voor seks een duidelijke 'ja' moet worden gegeven. En dat het niet voldoende is om te zeggen dat er geen expliciete 'nee' werd geuit."



Probleem

Een duidelijk probleem in België, erkent staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA). "Er is nog altijd veel victim blaming bij ons. Slachtoffers van seksueel geweld krijgen vaak zelf de schuld." Eurocommissaris Vera Jourova (Justitie) zegt dat Europa het komende jaar tien miljoen euro gaat investeren om huiselijk en seksueel geweld terug te dringen en slachtoffers te ondersteunen.