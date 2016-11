1 euro betalen, 20 miljoen winst

JEROEN BOSSAERT

Bouwgrond huren voor één euro op een toplocatie in Brussel. Het kan. Tenminste, als u het stads­bestuur aan uw zijde heeft. Uit documenten die onze krant kon inkijken blijkt dat bouwfirma ­Ghelamco op dezelfde site van het Eurostadion een complex mag bouwen waar het kantoren, ­hotels, restaurants en zelfs lofts of serviceflats mag ­verhuren. Een geschenk van Brussel dat de firma jaarlijks meer dan 20 miljoen euro kan opbrengen. "Een wanhoopsdeal", zegt de oppositie.

Het is heel wat mensen ontgaan toen in de zomer van 2015 de plannen voor het Eurostadion uit de ­doeken werden gedaan, maar het stadion is niet het enige, grote gebouw dat op Parking C in Grimbergen - vlak bij de Brusselse Ring - over een paar jaar uit de grond moet rijzen. Een honderdtal ­meter verderop plant bouwheer Ghelamco ook een ovaalvormig complex. De functie ervan? Onbekend. "Het wordt een inno­vatiecampus", klinkt het vaag. Hoe rekbaar dat begrip eigenlijk is, blijkt uit een vijftig pagina's dik akkoord dat de hoofdrol­spelers in het dossier vorig jaar afsloten.



Vrijgevige bui

Het stadsbestuur van Brussel was immers in een vrijgevige bui toen het via 'Brussels Expo vzw' een deal sloot met Ghelamco over de constructie van de 'innovatiecampus'. De bouwfirma onderhandelde een waslijst aan ­mogelijke invullingen van het complex. En Brussel maakte geen enkel bezwaar. Appartementen? Het kan. Een luxehotel? Perfect mogelijk. Kantoren voor Microsoft, Samsung, Apple of een ­andere multinational? Doe ­gerust.



Geen winkelcentrum

Het enige dat het stads­bestuur expliciet verboden heeft, is een winkelcentrum. Omdat het daar zélf al plannen voor heeft op de site van het Koning Boudewijnstadion via het NEO-project. Voor het overige is bijna alles mogelijk. En zelfs als ­Ghelamco in het gebouw tóch een ruimte zou verhuren die niet binnen het akkoord past, dan moet het daarvoor geen boete of schadevergoeding betalen. Het moet enkel een deeltje van de meerwaarde die het creëert (30 procent, om precies te zijn) doorstorten naar Brussels Expo.



