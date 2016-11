Peeters jaagt zélf op discriminatie met 'mystery calls'

BRUNO STRUYS

25/11/16 - 05u00

BELGA.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil dat zijn diensten ­binnenkort zelf discriminatie op de arbeidsmarkt opsporen met behulp van 'mystery calls'. Dat zijn telefoontjes waarbij medewerkers zich voordoen voor ­pakweg iemand van vreemde ­afkomst.

"Tegelijk werk ik aan een wettelijke omkadering", zegt Peeters. De arbeidsinspectie zal zelf nooit sanctioneren, maar kan op die manier wel bruikbaar bewijsmateriaal verzamelen en doorgeven aan het parket. "Dit is ongehoord", reageert ­Zuhal Demir (N-VA). "We riskeren in een angstklimaat te belanden waarin niemand zijn mond nog durft te ­openen. Peeters moet werk maken van zelfregulering in de sectoren. En als die een klacht doorgeven, moet de inspectie die kunnen verwerken. Maar ze moet niet zelf op heksenjacht gaan."



