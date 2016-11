Verkeerde naam op armbandje: patiënte sterft

KEN STANDAERT EN SARAH VANDOORNE

25/11/16 - 05u00

© Benoit De Freine.

In het UZ Gent is een 79-jarige patiënte gestorven nadat ze een verkeerd identificatiebandje om de arm gekregen had. "Mogelijk gaven ze haar daardoor niet de juiste medicatie", zegt haar zoon, die naar de rechter stapt. Het ziekenhuis erkent dat er iets fout liep met het bandje. "Maar dat had geen gevolgen voor de behandeling."