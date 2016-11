Antwerpen lanceert ondernemerswebsite rond werk voor vluchtelingen

Door: redactie

24/11/16 - 23u12 Bron: Belga

In het Red Star Line Museum in Antwerpen zijn donderdagavond een honderdtal ondernemers samengekomen om de opportuniteiten en hindernissen rond tewerkstelling voor vluchtelingen te bespreken. Het gaat om een initiatief van Etion, een forum voor geëngageerd ondernemen, dat ondersteund wordt door de stad Antwerpen. Die laatste lanceerde vandaag ook meteen een website waar ervaringen rond het thema gedeeld kunnen worden en waar ondernemers praktische informatie krijgen over bijvoorbeeld administratieve kwesties.

"De vele getuigenissen over werken met erkende vluchtelingen bereiken maar moeilijk twijfelende ondernemers, daarom heeft de stad de verhalen gebundeld", zegt schepen voor Werk Marc Van Peel (CD&V) over de website ondernemeninantwerpen.be/werkenmetvluchtelingen. "Het zijn getuigenissen van ondernemers, Antwerpse verhalen die eenvoudig en herkenbaar zijn voor velen, die voor inspiratie kunnen zorgen bij andere werkgevers. Vanzelf gaat het niet, maar vaak blijkt het een verrijking, dat is een win-win situatie voor beiden." Lees ook West-Vlaamse taskforce zet vluchtelingen aan het werk

