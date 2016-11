"Vlaanderen moet fietsinfrastructuur 21ste eeuw binnenloodsen"

Tommy Thijs

24/11/16 - 21u35

© thinkstock.

Fietsen we ooit over fietspaden die in het donker oplichten met dank aan de zonne-energie van overdag? Of over fietspaden met verlichting die de fietser volgt? Open Vld vraagt bij monde van Vlaams parlementslid Mathias De Clercq aan minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) om meer ambitie. "We geraken niet veel verder dan studies en het aanleggen van fietspaden zoals we dat al deden in de jaren 70", aldus De Clercq.

"Betonplaten zijn relicten van de jaren 70, maar worden ook vandaag nog gebruikt bij de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur." Mathias De Clercq, Open Vld "Vlaanderen investeert elk jaar zowat 100 miljoen euro in de (her)aanleg van fietspaden en fietssnelwegen. Door de toenemende populariteit van de fiets voor bijvoorbeeld het woon-werkverkeer is dat geen overbodige luxe, maar broodnodig", zegt De Clercq. De kwaliteit van de fietspaden laat volgens Open Vld nog te vaak te wensen over. "Betonplaten zijn relicten van de jaren 70, maar worden ook vandaag nog gebruikt bij de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur."



Volgens Michaël Devoldere, woordvoerder van mobiliteitsminister Weyts, maakt Vlaanderen de omslag naar asfalt wel, "maar gooien we het kind niet weg met het badwater": "Om fietsers meer rijcomfort aan te bieden, kiezen we nu langs gewestwegen bij voorkeur voor asfalt en dat raden we ook aan de steden en gemeenten zo aan voor hun fietspaden. Maar op sommige plaatsen blijft beton nog altijd een betere keuze. Zo kunnen boomwortels asfalt makkelijker naar omhoog duwen en rijden zware vrachtwagens asfalt veel sneller kapot." Lees ook 70 km/u buiten bebouwde kom: "Met minder borden mikken we op minder doden"

Slimme technologieën De Clercq vraagt Weyts daarom extra te investeren in de kwaliteit van fietspaden. "In het buitenland wordt volop geëxperimenteerd met fietspaden die 's avonds automatisch oplichten. Ook bestaan er systemen waarbij de verlichting fietsers volgt.



Dat zijn maar enkele voorbeelden. Vlaanderen ziet inzake deze nieuwe technologieën de Europese kopgroep jammer genoeg ver voor zich uitrijden. Ik hecht dan ook veel belang aan de recente uitspraken van verkeersexpert Johan De Mol (UGent) die stelt dat in ons land veel te weinig gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën voor verkeersinfrastructuur."