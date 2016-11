Bekende ondernemer doet opmerkelijke getuigenis: "Een angststoornis is een eenzame strijd"

Fernand Van Damme

24/11/16 - 21u26

© Sam Feys.

De bekende Gentse ondernemer Simon Hugé heeft op Facebook een openhartige en emotionele open brief - "geen noodkreet - gepost over zijn angststoornis, een taboe dat hij wil doorbreken. "We moeten af van de gêne en hulp zoeken." Tientallen mensen reageren met hun eigen ervaringen op het bericht.

Hugé, die twee succesvolle ontbijtzaken heeft in het Gentse, kampt al 14 jaar met angststoornissen, maar heeft zijn ziekte al die tijd voor zijn omgeving verborgen gehouden. Nu was het tijd om zijn verhaal wel te delen. "Ik kamp al jaren met mijn angststoornis, maar dit moment zit ik in een moeilijkere periode", zegt hij aan De Morgen. "Nu had ik het gevoel: ik kan niet langer opbrengen om mijn vrienden voor te liegen dat alles goed gaat."

Angst voor de angst, angst als handicap, angst om plots te sterven, angst als dwangbuis in een leven waar je zo van houdt Simon Hugé "Angst voor de angst, angst als handicap, angst om plots te sterven, angst als dwangbuis in een leven waar je zo van houdt", zo omschrijft Hugé zijn angststoornis. "Het is irrationeel, maar het is er en ik werk eraan. (...) Ik heb overal pijn, ik ben verkrampt en uitgeput, ik ben gespannen en rusteloos."



Hoewel angststoornis iets is waar één op tien Belgen mee kampt, wordt er weinig over gepraat. Samen met depressies is het wereldwijd nochtans de meest voorkomende psychische aandoening.