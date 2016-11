Door: redactie

24/11/16 - 20u05 Bron: vtmnieuws.be

Zeven op tien voetballers is niet te spreken over het niveau van de scheidsrechters in de Jupiler Pro League, de Belgische eerste klasse. Dat blijkt uit een enquête die het Nieuwsblad afnam bij de voetballers in die divisie. De rondvraag kwam er na de kritiek die de afgelopen weken steeds luider klonk.