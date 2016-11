Door: redactie

24/11/16

Bevindt wilde wolf zich nog in ons land? Om een wolf tegen te komen hoef je niet langer naar een dierenpark, met heel veel geluk zie je er één tijdens een wandeling in de Ardennen. Enkele jagers in Nassogne, in de provincie Luxemburg, hebben er één gezien. Wolven leven in groepen, zogenaamde roedels. Maar de wolf van Nassogne was alleen. Het gaat waarschijnlijk om een jong dier, verstoten door zijn roedel, op zoek naar een nieuw territorium. Wolven zijn namelijk aan een opmars bezig in West-Europa. Er wonen al grote roedels in Frankrijk, Duitsland en Polen. De wolf van Nassogne is hoogst waarschijnlijk vanuit die roedels naar België gezworven. Hij was op doortocht en ondertussen wellicht ons land weer uit. Maar kenners zijn er van overtuigd dat België vroeg of laat weer zijn eigen wolvenpopulatie zal hebben, na anderhalve eeuw.Bang zijn is trouwens nergens voor nodig. De mens staat niet op het menu van de wolf.