Door: redactie

24/11/16 - 19u43 Bron: vtmnieuws.be

Veel ziekenhuizen draaien vandaag op zondagdienst, dat betekent dat alle operaties of onderzoeken zijn verplaatst. Een kwart van de ziekenhuizen heeft extra personeel moeten oproepen, zodat patiënten geen last zouden hebben van de actie. In sommige ziekenhuizen hebben 1 op 10 werknemers vandaag actie gevoerd, maar daar mag de patiënt de dupe niet van zijn. En daarom hebben een kwart van de ziekenhuizen personeel moeten oproepen.