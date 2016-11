Door: redactie

24/11/16 - 20u01 Bron: vtmnieuws.be

video

Test-Aankoop is gestart met een meldpunt voor toestellen die te snel kapot gaan. Uw wasmachine wordt onbruikbaar na drie jaar of het besturingssysteem van uw smartphone wil niet meer updaten na 18 maanden? Via terapkapot.be wil Test-Aankoop de druk verhogen op fabrikanten om duurzamer te produceren. Sinds de lancering vanochtend zijn al 404 toestellen gemeld.