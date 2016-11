Waalse cumulregels blijven dan toch overeind

Door: redactie

24/11/16 - 20u20 Bron: Belga

Er verandert dan toch niets aan de Waalse cumulregels. Nadat de voorbije dagen druk gesproken werd over een herziening van de decumulregel voor parlementaire en lokale mandaten, hebben de voorzitters van PS, cdH en MR laten weten dat alles bij het oude blijft.

"De beslissing van de drie partijvoorzitters is om de regels over de cumul van mandaten in Wallonië niet te wijzigen", luidt het in een persbericht van de Waalse fractievoorzitters van meerderheidspartijen PS en cdH en oppositiepartij MR.



Le Soir schreef gisteren dat een akkoord tussen de drie partijen nakend was dat de draagwijdte van de decumulregel zou beperken tot de negen Waalse steden met meer dan 50.000 inwoners. De cumulregel was er gekomen in 2010 op aanvoeren van de toenmalige meerderheidspartij Ecolo.



Het nieuws van Le Soir werd de voorbije dagen niet tegengesproken door Waalse parlementsleden. Sommigen onder hen verdedigden de piste zelfs. Ecolo en PVDA trokken echter fors van leer tegen de plannen, die ook op sociale media en in de pers veel weerklank kregen. Een regelmatig gehoorde kritiek was dat het een achteruitgang zou zijn op vlak van goed bestuur.