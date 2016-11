Kamer overweegt onderzoekscommissie over Kazachgate

Door: redactie

De plenaire Kamer heeft vandaag het voorstel in overweging genomen voor de oprichting van een onderzoekscommissie naar de zaak-Chodiev. Een werkgroep binnen de conferentie van voorzitters raakte het eens over de tekst, die volgende week door de commissie Justitie zal worden behandeld.

Het voorstel neemt het principe over uit de tekst die Kamerlid Olivier Maingain (DéFI) had ingediend en die door het leeuwendeel van de oppositie was ondertekend. Bedoeling is dus dat de commissie zich buigt over de totstandkoming van de zogenaamde afkoopwet voor fiscale fraudeurs. Ook zal ze de naturalisatie bekijken van Patokh Chodiev en Alijan Ibragimov in 1997. De commissie kan drie maanden werken, al kan die termijn worden verlengd.



De commissie Justitie zal nog moet beslissen over een aantal modaliteiten. Dat gaat onder meer over de deelname van de kleine partijen die geen fractie vormen. Maingain zelf maakt bijvoorbeeld deel uit van zo'n partij.