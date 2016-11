Joe-dj Raf Van Brussel eert Freddie Mercury met Don't Stop Me Now van Queen

Door: redactie

In de avondspits bij Raf & Rani wilde ze iets speciaal doen naar aanleiding van het 25 jaar overlijden van Freddie Mercury. Joe-dj Raf Van Brussel gaf een eerbetoon aan Freddie Mercury door de Queen-hit Don't Stop Me Now live te brengen op de radio. Op vraag van de luisteraars zong Rani mee met Raf. Vandaag, op donderdag 24 november, is het exact 25 jaar geleden dat Queen-frontman Freddie Mercury overleed en dat laat Joe niet zomaar voorbij gaan. De radiozender staat vandaag helemaal in het teken van Queen tijdens 'Freddie All The Way'.