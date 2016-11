"In Wallonië worden dagelijks achttien vrouwen verkracht"

Door: redactie

24/11/16 - 19u12

In Wallonië worden er dagelijks minstens achttien vrouwen misbruikt. Dat heeft het Waals instituut voor statistiek (IWEPS) becijferd. De cijfers werden vandaag bekendgemaakt naar aanleiding van de internationale dag tegen geweld op vrouwen, die morgen plaatsvindt.

Vorig jaar noteerde de politie 1.032 klachten rond verkrachting, dat zijn er drie per dag. Dat is echter maar een topje van de ijsberg aangezien slechts 16 procent van de vrouwen die geconfronteerd worden met seksueel geweld, aangifte doet. Dat blijkt uit een studie van Amnesty International en de vzw SOS Viol. Die cijfers in rekening gebracht, ligt het aantal verkrachtingen in Wallonië op achttien per dag.



Uit de politie- en criminaliteitsstatistieken blijkt dat 97 procent van de daders een man is. Iets meer dan helft is overigens minderjarig.



Het aantal klachten van huiselijk geweld ligt met 16.029 in 2015 een pak hoger. Maar in de realiteit kan een op de vier klachten voor slagen en verwondingen in verband gebracht worden met huiselijk geweld, zegt het IWEPS. Het aantal mannelijke daders ligt met 84 procent wel wat lager.



Het IWEPS herinnert er overigens aan dat in België meer dan een op de drie vrouwen al sinds hun 15 jaar het slachtoffer is geworden van fysiek of seksueel geweld.



Het IWEPS beseft dat de cijfers niet hun beperkingen hebben, maar "ze brengen wel het fenomeen van het geweld tegen vrouwen in Wallonië onder de aandacht", luidt het in een persbericht.