Jong koppel getroffen door CO-vergiftiging

Door: redactie

24/11/16 - 19u32 Bron: Belga

Een 24-jarige jongeman en zijn 24-jarige zwangere vriendin zijn woensdagavond met een CO-intoxicatie in het ziekenhuis beland. De oorzaak was een defecte boiler in hun woning in Nieuwpoort, meldt de politie van de zone Westkust.