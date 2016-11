Nu al bijna dubbel zoveel doden door woningbranden dan heel vorig jaar

Robbe van Lier

24/11/16 - 21u17

Er zijn op dit moment in Vlaanderen al bijna dubbel zoveel slachtoffers gevallen door woningbranden dan tijdens het hele jaar 2015. Dit jaar vielen in Vlaanderen al 40 doden bij woningbranden, in 2015 waren dat op een heel jaar 22 slachtoffers. "Een pikzwart jaar op het vlak van brandveiligheid."

Met de dood van een 28-jarige man in een woningbrand op de Antwerpse Rooseveltplaats dinsdagavond, komt de dodentol door woningbranden dit jaar op 66 in ons land. Daarvan kwamen 40 slachtoffers om het leven bij verschillende branden in Vlaanderen. Vorig jaar waren er dat op een heel jaar 22 in Vlaanderen en 57 in heel België.



Dat blijkt uit cijfers die Tim Renders, hij is brandpreventieadviseur en houdt sinds enkele jaren deze cijfers bij. Iets wat de overheid in ons land niet doet over slachtoffers bij woningbranden. Lees ook Binnenkort sms-waarschuwingen bij noodsituaties

Fatale brand Rooseveltplaats werd aangestoken

"2016 op weg om dodelijkste jaar te worden" 2016 is daarmee op weg het dodelijkste jaar voor woningbranden te worden sinds 2014, toen er in heel België 69 doden vielen, waarvan 33 in Vlaanderen. Het is ook in 2014 dat Renders startte met het bijhouden van de statistieken.



Als oorzaak van het hoge aantal doden door woningbranden wijst Renders naar het toenemend aantal elektrische toestellen in onze huizen. Bovendien blijft het aantal rookmelders in vele woningen onvoldoende of zelfs onbestaande.